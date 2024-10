Tendenze dei matrimoni in Italia e in Campania: un focus sulla provincia di Salerno

di Redazione ZON

Negli ultimi anni, il panorama dei matrimoni in Italia ha subito notevoli cambiamenti, riflettendo le evoluzioni culturali e le dinamiche economiche.

I dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT, nel 2022 si sono registrati circa 150.000 matrimoni in Italia, con un trend crescente dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. La Campania, e in particolare la provincia di Salerno, emerge come una delle mete più ambite per le celebrazioni nuziali.

L’intervista a Mariacristina Esposito

Ecco l’intervista a Mariacristina Esposito, blogger e responsabile comunicazione di Miamastore (www.miamastore.com).

I matrimoni in provincia di Salerno: semplici eventi o racconti di cultura?

La provincia di Salerno è rinomata per la sua bellezza paesaggistica, caratterizzata da panorami mozzafiato, borghi storici e una cucina tradizionale apprezzata in tutto il mondo. Per anni, località come Amalfi, Positano e Ravello hanno dominato la scena come location di matrimoni da sogno ammaliando vip e coppie di stranieri. Tuttavia, oggi assistiamo a matrimoni che sono il palcoscenico dove prendono vita le tradizioni locali specifiche di quel posto. Così, i matrimoni degli stranieri che decidono di sposarsi tra la costiera amalfitana e la costiera cilentana vanno oltre l’edonismo della “dolce vita” e fanno vivere in prima persona a sposi ed ospiti ciò che accadeva un tempo nel borgo, come la preparazione live di cibo tipico e la rievocazione storica con una sfilata di sbandieratori come è successo durante il matrimonio di Ed Westwick e Amy Jackson al Castello di Rocca Cilento.

Quanto costa sposarsi a Salerno nel 2024?

Come in altre zone della Campania, i costi per organizzare un matrimonio in provincia di Salerno sono in aumento. Attualmente, le spese per un matrimonio toccano i 30.000 euro, con alcune coppie che spendono anche oltre 40.000 euro per eventi particolarmente elaborati. Nel caso dei matrimoni vip, si va su somme decisamente raddoppiate e che superano i 100.000€.

Che cosa influisce di più sulla spesa del matrimonio?

La voce di spesa più grande spetta inequivocabilmente a location e banchetto. Splendide location, come ville storiche e giardini vista mare, sono molto ricercate e prevedono costi di affitto elevati, di svariate migliaia di euro. A ciò va aggiunto il costo del catering che, offrendo piatti tipici con materie prime di alta qualità varia fa aumentare i costi, pur rappresentando un investimento per un’esperienza culinaria memorabile. Infine, la tendenza verso matrimoni altamente personalizzati ha portato a un aumento della domanda di servizi su misura, come decorazioni, intrattenimento ed esperienze esclusive, che contribuiscono ulteriormente all’aumento dei costi.

La tradizione del matrimonio per le coppie salernitane

La disponibilità economica delle coppie salernitane ha mostrato segni di ripresa, in linea con l’andamento nazionale. Dopo lo stop dovuto alla pandemia 2020, molte coppie si sentono ora più sicure nel pianificare un matrimonio, anche a fronte di costi in crescita. L’accesso a prestiti e finanziamenti dedicati ha reso più facile per le coppie affrontare le spese legate all’organizzazione del matrimonio.

Un’indagine condotta nel 2023 ha mostrato che il 65% delle coppie di Salerno è disposto a investire di più rispetto agli anni precedenti, vedendo il matrimonio come un momento cruciale irrinunciabile da celebrare con amici e familiari.

Quale futuro per l’indotto dei matrimoni a Salerno?

La provincia di Salerno si afferma come una meta privilegiata per matrimoni in Campania, grazie alla sua bellezza naturale e alla ricchezza culturale. Sebbene i costi e l’età media degli sposi salgano, le coppie continuano ad investire in questo evento significativo, rendendo ogni matrimonio un’esperienza unica e indimenticabile. Il recupero delle tradizioni legate al matrimonio contribuirà a rendere ogni celebrazione un evento memorabile, confermando la provincia – dalla costiera amalfitana a quella cilentana – come un punto di riferimento per i matrimoni in Italia e nel mondo.