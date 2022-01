Teo Mammucari: il conduttore non si parla più con il fratello

Nella puntata andata in onda sabato a “C’è posta per te” su Canale 5, Teo Mammucari ha svelato un triste aspetto della sua vita privata. Il conduttore è stato ospite al programma insieme ai tre giudici di Tu Si Que Vales: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.

La prima parte del programma è stata dedicata alla drammatica storia tra i due fratelli Carmine e Francesco, rimasti orfani nel giro di un anno sia della madre che del padre, e costretti a farsi forza null’altro dopo le terribili perdite a cui hanno dovuto far fronte. La vicenda non ha mancato di emozionare sia il pubblico presente in studio, che quello da casa che commentava sui social la puntata.

Ma a commuoversi sono stati anche gli ospiti che venivano inquadrati di tanto in tanto durante la puntata. Alla fine, quando il quartetto ha fatto il suo ingresso in studio per incontrare i ragazzi e mostrare loro i regali, Teo Mammucari ha rivelato che, a differenze di Carmine e Francesco, lui non ha un bel rapporto con suo fratello. Anzi, a quanto pare sono diversi anni che i due non si rivolgono più la parola.

Teo Mammucari è sempre stato molto protettivo nei confronti della sua vita provata; motivo per cui questa rivelazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti nessuno in studio sapeva niente riguardo alla questione.

Quando Sabrina Ferilli ha poi chiesto ulteriori chiarimenti sulla faccenda, Teo Mammucari ha replicato: “Quando inizi a fare questo mestiere per le persone tu cambi. Le persone ti dicono ‘Non ti voglio disturbare e non ti chiamo come se noi fossimo chissà cosa ma si dimenticano che noi siamo solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi legati a queste ca***te che creano disagi”.