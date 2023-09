Terremoto a Marradi: scossa di magnitudo 4.8

di Rita Milione

Una forte scossa di terremoto si è verificata a Marradi, tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, poco dopo le ore 5 di oggi, lunedì 18 settembre. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione nel capoluogo toscano, nel territorio del Mugello e nella vicina Emilia Romagna. A confermarlo l’INGV.

Come spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma è stato localizzato a 3 chilometri a sud-ovest di Marradi, comune di poco meno di 3mila abitanti sito sull’Appennino tosco-romagnolo. “Nella zona interessata dall’evento di questa notte – afferma l’INGV – sono già stati localizzati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4.38, circa 30 minuti prima dell’evento, la rete sismica ha registrato un terremoto di magnitudo Ml 3.3 mentre successivamente sono stati localizzati altri decine di eventi di magnitudo compresa tra 2.8 ed 1.1″.

Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

“C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari», conferma a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. I vigili del fuoco stanno uscendo per le verifiche ma al momento non si segnalano criticità”, conclude il Primo Cittadino.