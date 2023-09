Oroscopo Branko lunedì 18 settembre 2023: Bilancia energico

Ariete Il vostro spirito avventuroso nel corso della giornata sarà messo a dura prova anche per via delle tante situazioni che si stanno alterando tra alti e bassi. Ci saranno delle spese inaspettate che potrebbero scombussolare i vostri programmi

Toro L’amore sta vivendo una fase piuttosto esaltante nell’ultimo periodo, mentre la compatibilità con gli altri non è al top. Dovrete fare attenzione, soprattutto in questo inizio di settimana, a qualche piccolo conflitto che potrebbe sorgere in ambito lavorativo.

Gemelli Prevista un po’ di turbolenza. Le vostre finanze attraverseranno una fase piuttosto critica forse per via di qualche spesa inattesa. In amore dovreste cercare di fare qualche passo indietro e di essere più umili, soprattutto se di recente è sorto un conflitto con il partner.

Cancro Non state attraversando un periodo facile dal punto di vista finanziario o lavorativo, ma non per questo dovrete abbattervi o scoraggiarvi. La compatibilità con gli altri è in fase di progressione. Tornerà la serenità.

Leone La vostra adattabilità anche alle situazioni meno facili vi rende particolarmente sereni e rilassati. Forse siete troppo emotivi e questo potrebbe rappresentare un grande limite.

Vergine In questo inizio di settimana potrebbe verificarsi un po’ di turbolenza soprattutto sul lavoro. In amore potrebbero verificarsi dei momenti appassionanti in cui sarete coinvolti in maniera totale.

Bilancia La vostra energia è alle stelle anche se la vostra creatività segna il passo. E’ una settimana interlocutoria in cui si alterneranno fasi positive ad altre fasi meno esaltanti.

Scorpione In questo inizio di settimana dovreste pensare un po’ di più alla vostra salute che potrebbe risultare traballante. La compatibilità con gli altri sta raggiungendo il picco minimo anche perchè siete un po’ nervosi e agitati.

Sagittario Nel corso delle prossime ore ci sarà qualche piccolo problema di salute ad arrecarvi un po’ di fastidi. Dal punto di vista finanziario ci sono ampi margini di miglioramento ma tutto dipenderà da voi e dalle vostre scelte.

Capricorno Dovrete fare molta attenzione anche perchè dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa che non sta girando per il verso giusto. La vostra capacità di adattamento vi metterà in condizione di affrontare ogni situazione.

Acquario In amore e nel lavoro dovrete cercare di fare di necessità, virtù, accettando tutto quello che vi succede senza pretendere di più, del resto non si dice che chi si accontenta, gode?