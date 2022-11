Terremoto al largo dell’isola di Tonga: allarme tsunami

Alle 11:48 ora italiana, è stata registrata una forte scossa di terremoto al largo dell’isola di Tonga. Di preciso il sisma è stato registrato a 211 kilometri ad est di Neiafu, la città più grande dell’isola. Il movimento tellurico secondo i sismografi è stata almeno di 7,3 di magnitudo ed è stato sprigionato dalla terra ad una profondità di 24,8 kilometri.

Nel momento in cui si è propagato il sisma, il sito web del governo nazionale ha pubblicato un avviso di allarme tsunami in pochi minuti. L’allerta recava le indicazioni per abitanti dell’entroterra e marinai nelle acque dell’oceano. In particolare veniva riferito di evacuare l’entroterra e recarsi su un’altura o almeno al terzo piano di un edificio finché l’allarme non fosse passato. Ai marinai invece veniva indicato di spostarsi verso l’oceano profondo, allontanandosi dalle barriere coralline.

Già a gennaio l’ arcipelago del Sud Pacifico ha tremato in seguito a un’eruzione sottomarina da “record“. In quell’occasione tre furono le vittime. Il vulcano rilasciò un enorme pennacchio di cenere, gas e vapore fino a 20 chilometri nell’atmosfera e creò uno tsunami che giunse fino ai Caraibi e che generò onde che fecero diverse volte il giro del mondo.

Il governo dell’Isola, sebbene si sia trattato come riferito in gergo di uno “tsunami advisory” e non di uno “tsunami warning“, riportante la pericolosità di inondazioni imminenti, previste o in corso, ha preferito mettere in guardia la popolazione prima del verificarsi di un’eventuale catastrofe.