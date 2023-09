Terremoto Campi Flegrei: il parere dell’esperta

di Rita Milione

Continuano le scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. Per capire cosa sta succedendo Fanpage.it ha intervistato la dottoressa Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell’INGV:

“Fino ad ora abbiamo registrato circa 64 eventi. Ieri mattina, ad esempio, abbiamo registrato un evento di magnitudo 3.2 nell’ambito di questo sciame sismico, la cui localizzazione era di fronte alle coste di Bacoli. Stanotte alle 3:35 l’evento di magnitudo 4.2 è stato registrato a una profondità di circa 3 chilometri, nella zona antistante alla costa di Bagnoli. Lo sciame sismico è ancora in corso al momento. Quindi diciamo che questo evento, insieme a quelli registrati da ieri mattina, è all’interno di un’attività sismica correlata come uno sciame. Contestualmente all’accadimento di questo evento abbiamo potuto notare già da qualche giorno – ma i dati devo ancora essere consolidati – che c’è stato un trend in incremento della velocità di sollevamento del suolo”.

Terremoto e sciame sismico legati a bradisismo

L’Osservatorio Vesuviano, apparato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha dichiarato che il terremoto è legato al bradisismo. Quest’ultimo, il particolare fenomeno sismico che caratterizza proprio l’area dei Campi Flegrei. Il bradisismo (dal greco βραδύς bradýs, “lento” e σεισμός seismós, “scossa”) è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo.

I sollevamenti e le anomalie geofisiche sarebbero, al momento, nella norma, ma l’Osservatorio Vesuviano sta effettuando tutti i rilievi necessari per comprendere al meglio l’entità del fenomeno.