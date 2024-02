Terremoto in Austria: scossa di magnitudo 4.7

di Rita Milione

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nell’est dell’Austria all’1:59 ora locale (erano le 2:59 in Italia). Secondo i dati dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano e del servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro presso il piccolo comune di Schottwien, a circa 90 chilometri da Vienna. Fortunatamente, al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Una sismologa interpellata dai media locali ha parlato di una serie “molto insolita”, caratterizzata da diversi tremori consecutivi di magnitudo relativamente elevata: “In teoria, la situazione potrebbe calmarsi col tempo, ma è anche possibile che nelle prossime settimane si verifichino altri terremoti”. L’ultima volta che una serie simile si è verificata in questa zona fu nel 1921, quando la terra continuò a tremare per oltre cinque mesi.

Austria

L’Austria, ufficialmente Repubblica d’Austria, è una repubblica federale composta da nove Länder, membro dell’Unione europea, situato nell’Europa centrale. Stato senza sbocco sul mare, con capitale la città di Vienna posta sulle rive del fiume Danubio, le sue origini moderne risalgono al IX secolo, quando il territorio dell’Alta e della Bassa Austria divenne sempre più popolato.

Il nome Ostarrichi è attestato per la prima volta in un documento ufficiale dal 996 di Ottone I. Da allora questa parola si evolse in Österreich. È una democrazia rappresentativa parlamentare ed è uno dei sei paesi europei che hanno dichiarato la neutralità permanente, nonché tra i pochi paesi al mondo che include il concetto di neutralità eterna nella sua costituzione. È membro delle Nazioni Unite dal 1955 mentre l’ingresso nell’Unione europea è avvenuto il 1º gennaio 1995.