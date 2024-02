Pellezzano, domenica la sfilata di carri allegorici

di Antonio Jr. Orrico

C’è grande attesa per domenica prossima, 4 febbraio, quando dalla frazione Coperchia di Pellezzano partirà la prima sfilata dei carri allegorici che inaugurerà l’edizione del “Carnevale Pellezzanese 2024“.

“Per l’occasione, le operazioni di pubblica sicurezza e di controllo del traffico veicolare lungo le arterie cittadine, verranno condotte dalla locale Polizia Municipale e dalla Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, che sin da ora ringrazio per l’impiego di uomini e mezzi che metteranno a disposizione per garantire la buona riuscita di questa iniziativa a carattere ludico e di svago.” spiega il sindaco Francesco Morra.

Nella circostanza verrà attivato il seguente percorso di viabilità dei carri allegorici:

la partenza è prevista da via Livatino per poi proseguire lungo via Vittorio Emanuele e via Ferrovia fino all’altezza ex Barbagia, incrocio escluso.

Verrà applicato il doppio senso di circolazione di marcia lungo via Nassiryia e via Valle. I veicoli provenienti da Capezzano e diretti a Pellezzano dovranno servirsi di via Grillo. Viceversa, i veicoli provenienti da Pellezzano e diretti verso Capezzano dovranno servirsi di via Tenente Farina, via De Julis e via Grillo.

Per la linea dei trasporti pubblici provenienti da Baronissi e diretti verso Salerno la fermata sarà in Via Ferrovia per poi proseguire su SR88.

Da Capezzano verso Salerno, navetta sostitutiva con partenza da Loc. Calata Coperchia con percorso ordinario della linea da Coperchia fino a Salerno.