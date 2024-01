Pellezzano, il Carnevale inizierà il prossimo 3 Febbraio

di Antonio Jr. Orrico

Ormai è tutto pronto, si è ufficialmente ai nastri di partenza. A partire dal prossimo 3 Febbraio, infatti, a Pellezzano comincerà ufficialmente e si alzerà il sipario per l’edizione 2024 del tradizionale Carnevale. Il gran finale della manifestazione, che occuperà dieci giorni, si avrà il prossimo 13 Febbraio, con la chiusura del tradizionale martedì grasso, che decreterà la fine del periodo. A presentare l’iniziativa, ci ha pensato il sindaco della città, Francesco Morra.

“Una tradizione di cui andiamo fieri. Il Carnevale Pellezzanese è uno dei momenti di maggiore aggregazione della nostra Comunità, nel corso del quale, attraverso l’attesa sfilata dei carri allegorici si fa festa, si balla e si cerca di evadere, per alcuni attimi, dal vissuto quotidiano, i cui fatti che ci vengono quotidianamente raccontati dai media, ci consegnano spesso tristi realtà. Quindi, ben vengano giornate di svago come quella del Carnevale, che per Pellezzano significa anche storia, cultura e tradizioni.” ha dichiarato Francesco Morra.

Il sindaco di Pellezzano ha poi concluso: “Colgo l’occasione di ringraziare il Consigliere delegato agli eventi 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐑𝐚𝐠𝐨, che segue da vicino e si rende promotore di tante iniziative di carattere culturale per rendere il nostro territorio sempre più punto di riferimento per l’intera comunità e simbolo di attrazione per un turismo sostenibile.“