Terremoto: registrata forte scossa di magnitudo 3.8 in Toscana

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Toscana nella notte tra il 5 e il 6 Febbraio. Stando a quanto riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato, per la precisione, alle 02:36 con un magnitudo ML 3.8 della scala Richter, a una profondità di circa 8 km da Viareggio (LU), piccolo paesino di 61 183 abitanti della provincia di Lucca.

Inoltre, l’Ingv ha rilevato tre ulteriori lievi scosse nella zona di Vecchiano (Pisa). Il terremoto più forte è stato quello che ha registrato una scossa di magnitudo 1,7 avvenuto intono alle 3.38. In seguito, alle 5.40 del mattino, gli strumenti hanno notato un sisma di magnitudo1,4; e un ultimo alle 6:51 di 1,3.

Al momento, sembra che il terremoto non abbia provocato nessun danno sul territorio. Ciò che invece è certo è la grande preoccupazione della popolazione, spaventate dalla scosse. Molte persone sui social network hanno riportato testimonianze di quegli attimi di paura, affermando che il terremoto è stato sentito anche in molte altri parti della Toscana, tra cui Massa e Pistoia.

Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, in una nota ai suoi cittadini: “Alle 2,36 di questa notte, il nostro territorio è risultato epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.8 gradi Richter e una profondità di circa otto chilometri. Nel corso della nottata ci sono state poi ulteriori tre piccole scosse, per lo più strumentali (fonte Ingv). La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione e paura. Tuttavia ad ora non risultano, per fortuna, segnalazioni di danni a cose o persone. Attualmente sono in corso ulteriori controlli: aggiornamenti nelle prossime ore“.