Test di medicina 2021, ecco dove vedere il punteggio

Usciti i risultati anonimi dei test di medicina per l’anno accademico 2021/2022, ecco i siti da consultare per conoscere il punteggio effettuato

Sono online i risultati dei test di medicina effettuati da migliaia di studenti il 3 settembre. I risultati sono sì anonimi ma gli studenti che ricordano il codice alfanumerico della coppia di etichette applicate il giorno della prova sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica, possono risalire al loro punteggio.

Per controllare i risultati anonimi del test medicina 2021 è sufficiente entrare nella propria area riservata su Universitaly e cercare il proprio codice etichetta. A margine della pubblicazione dei risultati e una volta ordinati si faranno le prime ipotesi rispetto al punteggio minimo per entrare a medicina 2021, dato che però non tiene conto delle preferenze inserite da ciascun studente. Per sapere con certezza il punteggio minimo per entrare è quindi necessario aspettare la graduatoria nominativa nazionale che verrà pubblicata il 28 settembre.

Per venire a conoscenza, con maggiore certezza, del punteggio minimo per aggiudicarsi uno dei posti messi a disposizione sarà dunque necessario aspettare ancora qualche giorno. Quattro giorni prima, invece, ovvero il 24 settembre, sempre nella pagina riservata del portale Universitaly, i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.