That’s Not How This Works, il nuovo singolo di Charlie Puth

di Redazione ZON

Charlie Puth, l’hitmaker, cantautore e producer multi-platino e pluri-nominato ai GRAMMY® amplifica la sua formidabile creatività collaborando con il duo Dan + Shay (anche loro vincitori di GRAMMY® Award e certificati Platino plurime volte) nella nuova canzone “That’s Not How This Works”, disponibile dal 31 marzo per Atlantic Records.

Dopo aver raggiunto numeri impressionanti – 27 MILIARDI di streams globali e ben 19 certificazioni PLATINO e 2 ORO solo in Italia -, Charlie continua a intessere un rapporto assolutamente speciale e privilegiato con i suoi 21 milioni di follower su TikTok, condividendo “assaggi” del suo processo creativo. Anche in questa occasione, Charlie Puth ha svelato in anteprima parti della traccia tramite vignette del suo videoclip/cortometraggio con Sabrina Carpenter, pubblicato all’inizio della settimana.

Prodotto e scritto da Puth e co-scritto con Dan Smyers, “That’s Not How This Works” si apre con una morbida voce solista di Puth, accompagnato solo dal suo pianoforte, che racconta l’andirivieni di una relazione che giunge al capolinea. La traccia prosegue il suo delicato slancio, integrando a sé le voci piene di sentimento e le armonie del duo country Dan + Shay.

Diretto da Phillip R. Lopez, il video ufficiale di “That’s Not How This Works” è interpretato anche dalla cantante, cantautrice e attrice Sabrina Carpenter, nei panni dell’amata di Puth. Attraverso una serie di flashback, vediamo la coppia navigare tra gli alti e bassi di una relazione tossica.

Il nuovo brano segue l’uscita del terzo album in studio di Puth, CHARLIE, il suo album più personale. Ancor prima della sua attesissima uscita, CHARLIE ha superato i 2 miliardi di stream globali con le uscite di “I Don’t Think That I Like Her“, “Smells Like Me“, “That’s Hilarious“, “Light Switch” e “Left and Right“. (feat. Jung Kook dei BTS), che da solo ha raccolto oltre un miliardo di stream e rappresenta il debutto in classifica di maggior successo di Puth fino ad oggi.

Testo – That’s Not How This Works

Thought, the day you disappeared

That it was over

Didn’t even hear you leavin’

Saw you with someone and thought

That it was closure

But you still tell me that you need me

Baby, why? Tell me

Why can’t you just make up your mind?

Quit messin’ with my head

You can’t say you hate me

Then call me when you’re hurt

Baby, you know that’s not how this works

No, that’s not how this works

You can’t walk away

Then come back to what we were

Baby, you know that’s not how this works

No, that’s not how this works, no

Ooh, no, no, no ooh, no, no, no

Ooh, no, no, no

Baby, that’s not how this works, no

That’s not how this works, oh

Stop reminding me of when we said forever

I know exactly what you’re doing

When you say you need to

Drop off all my sweaters

It’s just one of your еxcuses

Baby, why? Tell me

Why can’t you just makе up your mind?

Quit messin’ with my head

You can’t say you hate me

Then call me when you’re hurt

Baby, you know that’s not how this works

No, that’s not how this works

You can’t walk away

Then come back to what we were

Baby, you know (That’s not how this works)

That’s not how this works

No, that’s not how this works

(That’s not how this works) , no

Don’t say that you’re in love with me

(Say that you’re in love)

‘Cause I know it’s not what you mean

You can’t say you hate me

Then call me when you’re hurt

Baby, you know that’s not how this works

No, that’s not how this works (Works, baby)

You can’t walk away

Then come back to what we were

Baby, you know that’s not how this works

No, that’s not how this works (No) , no

Ooh, no, no, no ooh, no, no, no (Hey)

Ooh, no, no, no (Oh oh oh oh, oh oh)

Baby, that’s not how this works (Works) , no

That’s not how this

(Oh, girl, baby) works, oh

Ooh, no, no, no ooh, no, no, no (Ooh, oh oh)

Ooh, no, no, no

Baby, that’s not how this works