Amici, i “cambi casacca” più clamorosi e riusciti

Riccardo Manfredelli

Quello di Samuele Segreto, attualmente nelle sale da protagonista del film “Stranizza d’amuri”, esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, è solo l’ultimo caso in ordine di tempo in cui un ex concorrente di Amici si sperimenta in una disciplina artistica diversa da quella con la quale si è fatto conoscere all’interno del talent condotto e ideato da Maria De Filippi.

Volendo seguire un ordine cronologico, la prima svolta di cui dobbiamo dare conto vede protagonista Manola Moslehi che, presentatasi come cantante alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi, vinta dal ballerino Ivan d’Andrea, è oggi una affermata speaker radiofonica, tra le voci di Radio Italia – solo musica italiana dove affianca Mauro Marino alla conduzione dello slot tra le 13.00 e le 16.00 di ogni giorno feriale; Manola è inoltre conduttrice di Radio Italia Live, appuntamenti settimanali a tu per tu con i più grandi nomi della musica del nostro Paese che si esibiscono in uno showcase esclusivo di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni formato dai loro più convinti estimatori.

Tra i concorrenti di Amici 8, coorte che ha lanciato Alessandra Amoroso nell’olimpo della musica italiana, due hanno “cambiato casacca” nel corso degli anni: Alice Bellagamba, nata ballerina e oggi attrice (tra i suoi lavori ricordiamo la fiction Il Ritmo della Vita e il film di e con Leonardo Pieraccioni Un Fantastico Via Vai) e Leonardo Monteiro, anch’egli presentatosi al pubblico come ballerino, che da cantante ha addirittura preso parte al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte.

A partire da Amici 10, Diana del Bufalo ha messo in piedi un percorso che ci porta a definirla senza fatica una showgirl a tutto tondo, dopo la conduzione di Colorado, numerose partecipazioni al cinema, tra tutte la commedia Puoi Baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, e una parte del curriculum dedicata esclusivamente alle fiction (tra C’era una volta Studio Uno e, soprattutto, Che Dio ci aiuti) Diana oggi può mettere a frutto il suo talento prismatico sul palcoscenico del musical Sette Spose per Sette Fratelli per la regia di Luciano Cannito, di scena a Milano dal 13 al 30 aprile prossimi.

Lo show comico di Italia1 Colorado, oggi in soffitta, ha rappresentato l’esordio alla conduzione televisiva anche per Lorella Boccia (che ad Amici 17 si presentò come ballerina) che nel suo carnet annovera anche Rivelo, programma a base di interviste in onda per due stagioni su Real Time, e Made in Sud in coppia col rapper Clementino.

La sua “Dejà vu” è stata uno dei tormentoni della diciassettesima edizione di Amici: oggi il rapper Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, è anche un sorprendente attore. Tra i titoli che l’hanno visto coinvolto, “E’ per il tuo bene” di Rolando Ravello (pellicola disponibile su Prime Video) e il film-tv di Volfango de Biasi “Crazy for football – Matti per il calcio”.

Tra gli ex concorrenti di “Amici di Maria De Filippi” che hanno rivoluzionato la loro carriera artistica una menzione particolare la merita, infine, Stefano De Martino: l’ex ballerino, grazie ad un’intuizione di Carlo Freccero che nel 2019 gli affidò le redini di Made in Sud, è oggi un promettente conduttore, volto di punta di Raidue, dove si divide tra Stasera Tutto è Possibile e il late-show Bar Stella, per il quale è anche autore.