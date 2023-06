Titan: dopo quante ore è imploso il sottomarino?

di Antonio Jr. Orrico

Un accaduto che ancora desta abbastanza sospetti, la cui vicenda è ancora avvolta nel mistero. Ora la notizia è ufficiale. Non è sopravvissuto nessuno dell’equipaggio che lo scorso 18 Giugno si è calato nelle profondità dell’Oceano Atlantico per andare ad esaminare il relitto del Titanic, a bordo del sottomarino Titan. La spedizione, inizialmente, era composta da cinque persone, tutte appartenenti alla compagnia OceanGate.

Tra i membri dell’equipaggio del Titan, infatti, vi era anche il CEO della OceanGate, Stockton Rush. Nonostante i diversi soccorsi inviati pressappoco da tutto il mondo, del sottomarino sono stati trovati solamente alcuni detriti. L’ipotesi più probabile, come già dichiarato, è quella dell’implosione. Molto probabilmente questo evento si è verificato nello stesso momento in cui il sottomarino ha perso ogni contatto con la nave da cui era partito.

Secondo il Wall Street Journal, infatti, la Marina degli Stati Uniti ha rilevato un boato nelle ore successive alla partenza del Titan. Ora che sono stati trovati i rottami è probabile che questo rumore coincidesse proprio con l’implosione del sottomarino. Le parole di un funzionario della US Navy sono state: “Un’analisi dei dati acustici ha rilevato un’anomalia coerente con un’implosione o un’esplosione. Sebbene non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa per assistere la missione di ricerca e salvataggio in corso.“

Saranno dunque fondamentali le indagini relative al sottomarino, ora che molti pezzi sono stati ritrovati.

“Queste informazioni sono state prese in considerazione con la compilazione di ulteriori dati acustici forniti da altri partner ed è stata presa la decisione di continuare la nostra missione di ricerca e salvataggio e fare ogni sforzo per salvare le vite a bordo.“