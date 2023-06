Oroscopo Branko sabato 24 giugno 2023: Scorpione fortunato

Nella carriera hai una grande energia che ti porta al successo. La salute va bene ma cerca di non esagerare nelle tue energie frenetiche.

In amore, potresti vivere una fase di intensa passione. Sul fronte della carriera, la tua abilità comunicativa ti permetterà di ottenere risultati positivi.

La fortuna è dalla tua parte, ma fai attenzione alle tue finanze, potresti essere incline a prendere rischi eccessivi. In amore, sei romantico e appassionato, ma cerca di mantenere l’equilibrio emotivo per evitare alti e bassi estremi.

Le tue qualità sono evidenti a tutti, rendendoti un punto di riferimento per molte persone.

Leone

La tua capacità di attrarre gli altri sarà molto alta, quindi approfittane per metterti in mostra. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo arrogante o egocentrico, potresti spaventare le persone intorno a te.