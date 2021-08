Tiziano Ferro: fuori il video della cover “Bella d’estate”

Su Instagram Tiziano Ferro pubblica il video della cover Bella d’estate di Mango. “Non è un singolo, ma voglia di celebrare un poeta immortale”

Sorpresa di fine agosto firmata Tiziano Ferro. Il cantautore ha infatti pubblicato su Instagram, il video della cover Bella d’estate, il tributo a Mango realizzato lo scorso anno. Oggi la versione del nostro Tizianone nazionale ha anche un video.

Il videoclip che ha la regia dello stesso Tiziano Ferro, ha fatto colpo nel cuore di fan e sostenitori del cantante di Latina. L’artista, da quando è convolato a nozze con Victor Allen, vive stabilmente a Los Angeles. Ha deciso di stupire tutti pubblicando la cover Bella d’estate.

Come precisa Tiziano Ferro sui Social, non si tratta di un nuovo singolo. La usa infatti è solo “voglia di celebrare un artista e la sua immortale poesia“. Un omaggio sincero e fedele al cantautore prematuramente scomparso, apprezzato con entusiasmo anche e soprattutto dal fandom di Pino Mango.

Il nostalgico Tiziano appena due settimane fa ha fatto sognare i suoi fan con un botta e risposta via Instagram con Laura Pausini. La cantante di Sassuolo aveva infatti postato il video del duetto a San Siro del 2007, in cui interpretava con Ferro Non me lo spiegare.

Mentre la Pausini ripensa al suo primissimo concerto in uno stadio, sotto la pioggia forte del 2 giugno 2007, Tiziano Ferro negli stadi ci ritornerà solo nel 2023. Quando forse la pandemia frenata dall’onda ad urto del vaccino, potrà consentire agli artisti di tornare alla musica in sicurezza e senza più timore del contagio.

Intanto i Ferro lovers possono consolarsi con il video di Bella d’estate, originale ed intensa riproposizione del cantautore romano. All’interno del contributo video, in alcuni frame in bianco e nero si vede l’artista indossare una t-shirt di Mango che con naturalezza tra un acuto e l’altro sembra abbracciare con rispetto.