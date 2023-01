Tommy Dali: fuori il nuovo singolo “Ogni minuto”

E‘ già disponibile in radio e in digitale a questo link, il nuovo singolo di Tommy Dali, “Ogni minuto”, dove il giovane artista racconta il vuoto di un sentimento che è diventato silenzio e che però ancora lotta per sopravvivere.

“Il brano – commenta Tommy Daly – parla di distacco, di mancanza, del dolore e della rabbia che rompono il silenzio. C’è il ricordo di una voce che non sento più, ma che dentro di me ancora urla, ancora scrive e ancora canta”.

“Ogni minuto” è accompagnato da un video – al link https://youtu.be/5dr86eIeTXM -, diretto da Bruno Nogarotto, che, attraverso “colori senza luna”, esalta il testo della traccia: “ogni minuto penso a te, di notte, stanotte, c’è il diluvio e non so se piangi oppure piove”.

Tommy Dali, al secolo Tommaso Daliana, fiorentino classe ’99, si avvicina precocemente alla musica dopo l’incontro folgorante con i brani di Michael Jackson e le esortazioni di una cantante lirica in pensione. Il dolore per la perdita di un affetto si trasforma nel motore creativo dell’ispirazione.

Dali si era già fatto notare come uno dei nuovi nomi più interessanti dell’R&B italiano, grazie all’EP “Personale” e alla collaborazione con Rkomi, che ha affiancato in diverse date dei suoi precedenti tour, oltre ad aver partecipato alla traccia “Solo con me”, inclusa nel pluripremiato album “Taxi Driver”, già disco di platino. Nel 2022 entra a far parte della scuola di Amici, dove sa subito il suo talento viene messo in risalto dai professori e da tutti i giudici esterni.

TESTO DI “OGNI MINUTO”

Baby

Sono ancora in piedi

Anche se ho cattive abitudini e brutti pensieri

E dalle lacrime nascono i diamanti se tu ci credi

Chissà se mi vedi

Ora che

Che sei lassù

La mia voce

Puoi usarla tu

È spenta ormai, la tua Camel Blue

Però dimmi che ci sei

Ogni minuto penso a te, di notte, stanotte

C’è il diluvio e non so se

Piangi oppure piove

Se avessi saputo ti avrei stretto più forte

Però dimmi che ci sei

Notti, notti senza luna

Io che avevo costole rotte al tappeto non ci torno più no

Io che ho sparato al cielo solo per farti tornare giù

L’alcol non aiuta

Grideró la nostra storia, restiamo nella memoria

Di chi ha perso le speranze, ma sai la speranza alla fine ti trova

Ora che la mia vita prende forma come vino dentro a bicchiere

Ora sei un faro che brilla illumini il buio dentro di me

Ora che non sei più qui

Ed è finito il tuo film

E ti ha portato via il vento

Parlano ancora di te

Ora che non sei più qui

Ed è finito il tuo film

E ti ha portato via il vento

Parlano ancora di te