Torino-Lazio, le probabili formazioni del match

Parte oggi alle 18:30 la seconda giornata di Serie A 2022/23. Il primo match di questo turno di campionato sarà Torino-Lazio. Le due squadre hanno iniziato in modo diverso questa competizione, una dominando la propria partita, l’altra rimontando solo nel finale il risultato a sfavore. Il nuovo Toro di Juric è pronto a sorprendere la squadra ormai strutturata di Sarri, che ancora deve inserire perfettamente i nuovi acquisti.

Juric riconferma 8 giocatori sugli 11 che hanno giocato la prima contro il Monza. Da segnalare l’inserimento dell’ormai ex capitano Lukic, dopo le discussioni in merito ad una sua possibile cessione, e del nuovo acquisto Nikola Vlasic al posto di Miranchuk indisponibile.

Per la Lazio invece Provedel prenderà il posto dello squalificato Maximiano dal primo minuto. Mentre tutti i giocatori di movimento visti contro il Bologna sono stati confermati in toto da Maurizio Sarri. Ancora panchina per Luis Alberto, pronto ad entrare a gara inoltrata.

Queste tutte le premesse per la sfida che vedrà affrontarsi Torino-Lazio.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All.: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Adopo, Vojvoda, Lazaro, Linetty, Segre, Pellegri, Ilkhan. Indisponibili: Miranchuk, Zima. Squalificati: -.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. A disposizione: Adamonis, Gila, Casale, S. Radu, Magro, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro. Indisponibili: -. Squalificati: Maximiano.

ARBITRO: Piccinini

Guardalinee: Tolfo – Capaldo

Quarto uomo: Marinelli

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.

TV: Dazn, Sky Calcio e Sky Sport 252