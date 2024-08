Torrione, ladro fermato a dopo tentato furto: malore improvviso durante l’arresto

di Redazione ZON

Il tentativo di furto compiuto martedì sera a Torrione non è andato come sperava il ladro. L’uomo ha cercato di sottrarre alcune bottiglie di alcolici da un supermercato in via Posidonia, come riportato dal quotidiano “La Città“. Dopo aver superato le casse nel tentativo di scappare, è stato prontamente fermato dal personale di sicurezza.

Le forze dell’ordine sono state subito avvisate, e una pattuglia della Guardia di Finanza, che si trovava casualmente nelle vicinanze, è intervenuta per identificarlo. L’uomo ha accusato un improvviso malore, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, anche se rimane il dubbio sulla veridicità del malessere.

Fonte: Salernonotizie.it