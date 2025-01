Tragedia in Costiera, bimba di 6 mesi muore all’improvviso: oggi l’autopsia

di Redazione ZON

Oggi sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso di una bambina di sei mesi, colpita ieri mattina da un malore improvviso a Scala, in Costiera Amalfitana. Purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi per svolgere le necessarie indagini.

La notizia ha sconvolto le comunità locali. Come riportato da salernonotizie.it, il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza: L’intera comunità di Ravello si stringe, sconvolta e commossa, intorno ai genitori della piccola Anita, strappata troppo presto alla vita e all’affetto dei suoi familiari. Alla mamma, Anna, che con competenza e disponibilità accoglie ogni giorno cittadini e turisti nella farmacia di Ravello, e al papà Lorenzo, i sentimenti di sincera e affettuosa vicinanza nel loro immenso dolore”.