Salerno, arrestati per tentativo di truffa a un anziano

di Redazione ZON

In data 14 gennaio u.s., I Carabinieri della locale Stazione di Salerno Fratte hanno arrestato due soggetti per il reato di tentata truffa, in concorso, ai danni di persona anziana, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, gli stessi, avrebbero avvicinato l’uomo, inducendolo con raggiri a consegnargli tutto il denaro che aveva in casa.