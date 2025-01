Lungomare Marconi, semaforo pedonale e strisce rialzate per frenare gli incidenti

di Redazione ZON

Una possibile soluzione per migliorare la sicurezza stradale a Torrione, sul Lungomare Marconi, sarebbe stata individuata durante un incontro informale tra il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e l’ex primo cittadino Aniello Salzano, attuale coordinatore del gruppo consiliare Popolari e Moderati.

Come riportato dal quotidiano Il Mattino e, successivamente, salernonotizie.it, Salzano ha dichiarato:

«L’ipotesi migliore è posizionare un semaforo pedonale che lampeggia sempre e che a chiamata faccia scattare il rosso per le auto e il verde per i perdoni, l’impianto potrebbe essere posizionato tra la chiesa Santa Maria ad Martyres e il bar Marconi».

L’obiettivo è porre un freno all’escalation di incidenti mortali che hanno coinvolto questa trafficata arteria fronte mare.

Il sindaco Napoli ha aggiunto che sono in corso valutazioni tecniche anche sull’installazione di strisce pedonali rialzate. Queste ultime, pur non essendo veri e propri dossi, garantirebbero una maggiore sicurezza per i pedoni senza ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso del 118, indispensabili in un’area ad alta percorrenza come il Lungomare Marconi.

La discussione rimane aperta, ma le misure proposte rappresentano un passo concreto verso la prevenzione di ulteriori tragedie.