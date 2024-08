Tragedia sull’A2: perde la vita una bimba di 7 anni in un incidente

di Redazione ZON

Questa mattina, un terribile incidente stradale ha causato la morte di una bambina di 7 anni lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione Salerno. Per motivi ancora in fase di accertamento, due automobili, una Citroën C1 e una Renault Captur, si sono scontrate violentemente. Nell’impatto, la bambina, che viaggiava insieme alla sua famiglia, ha perso la vita.

I soccorsi:

I soccorritori hanno trovato feriti i genitori e il fratello della piccola vittima, oltre alla coppia a bordo dell’altra vettura. Tutti sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Polla, dove purtroppo la bambina non è sopravvissuta. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale di Sala Consilina per avviare le indagini e chiarire la dinamica dei fatti.