Operazione “Alto Impatto” a Nocera: controlli stradali e denunce nella Movida

di Redazione ZON

La Polizia di Stato ha svolto un’operazione “Alto Impatto” nel comune di Nocera, predisposta dal Questore di Salerno a seguito di determinazioni assunte in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata ad implementare i controlli nella stagione estiva nei luoghi di maggiore afflusso della Movida.

In particolare sono stati effettuati numerosi controlli durante la serata di ieri lungo le vie della città e in particolare nella zona della movida per prevenire episodi di violenza in centro.



Il servizio è stato posto in essere con posti di controllo in via Atzori, in Piazza Santa Chiara, a confine con Pagani, e nel centro cittadino con impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Un giovane, con precedenti di polizia, è stato denunciato dagli Agenti della Polizia di Stato per guida senza patente a bordo di un motociclo di grossa cilindrata e sanzionato per guida senza casco. Lo stesso è stato destinatario del “foglio di via” in quanto non residente nel comune di Nocera.

Nel centro cittadino sono stati effettuati controlli a numerose persone, per lo più giovani avventori nella zona della movida, anche adolescenti in “comitiva”, al fine di proseguire l’azione di prevenzione di episodi di violenza.