Salerno, arrestato ladro seriale in flagranza: tentato furto in una villetta

di Redazione ZON

In data 19 agosto u.s., Personale della Polizia di Stato di Salerno è intervenuto in via Fuorni, dietro segnalazione della Sala Operativa, arrestando, in flagranza di reato, un uomo resosi responsabile di furto in abitazione.

L’autore del furto, pluripregiudicato per reati della stessa indole e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si era introdotto pochi minuti prima nel perimetro di una villetta, asportando dalla vettura del proprietario due carte di credito e telefono cellulare.

Avvedutasi del furto in corso tramite il sistema di videosorveglianza, la vittima contattava il numero di emergenza, iniziando a seguire a breve distanza l’autore, fino al sopraggiungere della pattuglia di servizio.

Dopo essersi dato alla fuga scavalcando il cancello di ingresso dell’abitazione, veniva seguito a poca distanza dalla vittima che, allertato dal sistema di allarme, chiamava il 112.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per l’arrestato la misura cautelare della detenzione in carcere.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse, allo stato delle indagini preliminari così formulate, saranno sottoposte quanto prima al vaglio del giudice di merito nelle fasi ulteriori.