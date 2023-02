Trasporti, De Luca: “In Campania in 2 anni tutti pullman e treni nuovi”

di Redazione ZON

«Nell’arco di due anni avremo rinnovato tutto il parco dei pullman e dei treni per il trasporto pubblico locale». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un intervento di ieri a Piedimonte Matese (Caserta) dove sono stati presentati i nuovi cinque treni Eav per la tratta con Napoli.

Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, «La Regione Campania ha investito nel trasporto pubblico locale – ha precisato il governatore – quasi 1,8 miliardi di euro. Fino al 2015 la Regione non aveva acquistato neanche un treno o un pullman nuovo, nulla. Sulla tratta Piedimonte-Napoli abbiamo portato sette treni nuovi, due ristrutturati e cinque completamente nuovi.

Stiamo lavorando – ha continuato De Luca – per migliorare il servizio per i pendolari: treni nuovi significa puntualità nell’arrivo, nelle corse, significa non avere fermate per incidenti. È veramente uno sforzo gigantesco che facciamo».