Maltempo in Centro Italia: le corse cancellate sul sito Trenitalia

di Chiara Gioia

Le piogge e i temporali che da ormai una settimana stanno colpendo gran parte dell’Italia hanno causato non pochi danni, sia ambientali che logistici soprattutto nel centro. Malfunzionamenti anche alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni e ritardi e conseguenti disagi ai pendolari, soprattutto in Emilia Romagna, che conta addirittura due morti a causa del maltempo. Sul sito di Trenitalia si può trovare l’elenco aggiornato delle linee coinvolte.

Secondo il sito, oggi, mercoledì 17 maggio, è ancora sospesa la circolazione tra Marradi e Faenza sulla linea Firenze-Faenza. “I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno“, si comunica.

La circolazione ferroviari permane sospesa anche tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo e tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia.

In questo caso, sottolinea Trenitalia, “per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna. Attivo il servizio sostituivo con bus tra Rimini e Cattolica e tra Cesena e Ravenna”.

inoltre “I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti“, specifica Trenitalia.

I treni circolano regolarmente sull’intera rete Alta Velocità, tranne che sulla Milano-Bologna, dove a partire dalle 07:30 si stanno verificando disagi: “La circolazione è rallentata in direzione Bologna per un guasto alla linea nei pressi di Parma. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti“.