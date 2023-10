Il Treno della Prevenzione Contro il Tumore al Seno Parte per la Tredicesima Edizione

di Adelaide Senatore

A ottobre, il “treno della prevenzione” contro il tumore al seno, noto come ‘Frecciarosa‘, riprende il suo percorso. L’iniziativa, promossa da Fondazione Incontra Donna e Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Società scientifica AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), prevede un coinvolgimento su treni ad alta velocità, Intercity e regionali. L’obiettivo è offrire consulti sulla prevenzione oncologica e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce del carcinoma mammario, il più diffuso in Italia.

La tredicesima edizione, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica per il suo alto valore sociale e nazionale, prevede diverse tappe in tutto il paese. Nella regione Campania, il 3 ottobre, il treno partirà da Napoli a Sapri alle 08:50, offrendo consulenze a bordo. Altre tappe sono previste, tra cui un Intercity da Roma a Napoli il 17 ottobre.

La campagna si estenderà fino al 31 ottobre, mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore al seno. Medici e volontari saranno presenti a bordo dei treni, con consulenze e informazioni sulla prevenzione oncologica. Inoltre, sarà operativo un desk informativo nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.

Novità di quest’anno è la collaborazione con la Regione Lazio, che ospiterà una campagna di sensibilizzazione presso la Stazione Ostiense dal 19 al 21 ottobre, con attività dedicate agli screening (mammografia, pap-test, sangue occulto nelle feci). La distribuzione del “Disco Vaccinale” e la traduzione in inglese del “Vademecum della Salute” sono ulteriori iniziative per promuovere la cultura delle vaccinazioni e degli stili di vita sani.

Il progetto Frecciarosa, presentato a Roma presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane, ha ricevuto l’endorsement del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che sottolinea l’importanza di investire nella prevenzione e nell’educazione sanitaria.

Il Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, evidenzia l’impegno della compagnia nel supportare iniziative a tutela della salute, soprattutto femminile, promuovendo la cultura della prevenzione oncologica.

La Prof.ssa Adriana Bonifacino, Presidente di Fondazione IncontraDonna, sottolinea il ruolo di Frecciarosa come modello consolidato di sensibilizzazione sulla salute, coinvolgendo cittadini di tutte le età attraverso la distribuzione del Vademecum della Salute.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, nella prefazione al Vademecum, ribadisce l’importanza di promuovere stili di vita corretti per la prevenzione del tumore al seno.

Il Presidente Nazionale di AIOM, Saverio Cinieri, sottolinea i progressi nella cura del carcinoma mammario e l’importanza di promuovere la partecipazione alle campagne di screening.

Francesco Vaia, Direttore Generale della prevenzione del Ministero della Salute, evidenzia il ruolo fondamentale della prevenzione nella costruzione di società più sane.

Enrica Giorgetti, Direttore Generale di Farmindustria, sottolinea l’impegno dell’industria farmaceutica nella ricerca di farmaci specifici per le malattie che colpiscono le donne.

Diego Nepi Molineris, Amministratore delegato di Sport e Salute, collega lo sport alla salute e alla prevenzione, elogiando Frecciarosa come esempio di sensibilizzazione.

Il progetto è supportato da numerose aziende, tra cui Gilead e Seagen. La conferenza stampa di presentazione è stata moderata da Alberto Matano, Giornalista RAI, e Mauro Boldrini, Direttore della Comunicazione di AIOM. La campagna coinvolge anche testimonial di rilievo come Luca Ward, Elena Sofia Ricci, Patrizia Mirigliani e Lucrezia Guidone.