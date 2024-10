Truffe agli anziani: smantellata rete di delinquenti anche nel Salernitano

di Redazione ZON

I carabinieri di Roma Porta Portese, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 54enne di Giugliano in Campania, accusato di truffa aggravata, furto, utilizzo illecito di carte di credito e quattro episodi di estorsione a danno di anziani, per un totale di diciannove reati compiuti tra gennaio e marzo 2023 nella Capitale.

Nello stesso ambito investigativo, come riportato dal quotidiano La Città, un giovane di 25 anni di Napoli è stato sottoposto a obbligo di dimora per truffa aggravata contro anziani, con 42 episodi registrati tra Roma, Salerno, Napoli, Viterbo e Caserta da gennaio a luglio 2023. Entrambi i provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Roma, a seguito di un’indagine dettagliata che ha portato alla luce un volume di affari illecito stimato in circa 500mila euro.

Le indagini, avviate a gennaio 2023 e concluse a settembre, hanno impiegato intercettazioni telefoniche, analisi bancarie e video sorveglianza per confermare il coinvolgimento degli indagati. Il gruppo utilizzava un modus operandi ben collaudato, basato su espedienti come il “finto nipote in difficoltà” o il “finto avvocato”, per ingannare persone anziane, molte delle quali con patologie che ne riducevano la capacità di difendersi, convincendole a consegnare denaro e gioielli.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno effettuato tre arresti in flagranza, convalidati, e una perquisizione presso uno degli indagati, sequestrando elenchi telefonici, telefoni usati per i contatti e 10mila euro in contanti.