Tutto Accade a San Siro: ecco come arrivare allo stadio stasera

Manca ormai pochissimo per l’attesissimo evento “Tutto Accade a San Siro” con la meravigliosa cantante Alessandra Amoroso. Scopriamo, insieme, quali sono gli orari da tenere in considerazione e quali mezzi di trasporto prendere per raggiungere il famoso stadio.

Tutto Accade a San Siro: ecco gli orari

L’apertura dei cancelli per tutti i settori è fissata alle ore 17,30. La biglietteria per il ritiro dei biglietti in loco sarà disponibile allo sportello 19. L’orario di apertura è fissato alle ore 16.

Ecco come arrivarci

Per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, la metro ATM sarà prolungata. Parliamo delle linee M1 rossa ed M5 lilla che collegano lo stadio San Siro di Milano con il centro città. Ecco, di seguito, gli orari degli ultimi treni:

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.



Se viaggiate su M1 scendete a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Se viaggiate su M5 scendete a:

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

In caso invece si dovesse raggiungere lo stadio con la propria auto, sarà possibile usufruire dei parcheggi in zona, lungo le strisce blu o nelle aree adibite alla sosta. Di seguito le aree di parcheggio:

Parcheggio Molino Dorino,

Area sosta cimitero Maggiore,

sosta lungo Via De Gasperi,

area parcheggio Via Novara,

parcheggi Via Barzaghi,

area sosta cimitero ebraico.

Il parcheggio più capiente è il parcheggio Lampugnano.