Tutto l’Amore che Resta, anticipazioni del finale del 27 ottobre: il preside Fogli si gioca il Liceo Keller

di Redazione ZON

In sintesi. L’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta, la serie di Rai 1 con Raoul Bova, va in onda in prima visione martedì 27 ottobre 2026. Nell’episodio 1×08 il preside Stefano Fogli, isolato e messo sotto accusa, rischia l’allontanamento definitivo dal Liceo Keller tra pressioni istituzionali e un tradimento, ma trova forza nel coraggio dei suoi studenti.

I punti chiave Rai 1 trasmette l’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta in prima visione martedì 27 ottobre 2026.

L’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta corrisponde all’episodio 1×08 e chiude una serie articolata in 4 prime serate.

Nel finale il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, rischia di lasciare il Liceo Keller per le pressioni delle istituzioni e per un tradimento inatteso.

Nell’ultima puntata gli studenti del Liceo Keller violano le regole per un’ultima impresa in nome dell’amicizia, che si trasforma in un viaggio catartico.

L’orario di inizio del finale di Tutto l’Amore che Resta non è stato comunicato, né è stato reso noto se siano previste nuove stagioni.

Attenzione: spoiler. Martedì 27 ottobre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione l’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta, la serie con Raoul Bova. Il preside Stefano Fogli arriva al finale isolato e messo sotto accusa sul piano professionale.

Cosa succede nell’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta

Nell’episodio 1×08 di Tutto l’Amore che Resta, il preside Stefano Fogli vede crollare le certezze su cui ha costruito il Liceo Keller. Il personaggio interpretato da Raoul Bova si ritrova solo e con la propria reputazione professionale in discussione.

Due elementi rischiano di allontanare Stefano Fogli dalla sua scuola in modo definitivo: le pressioni delle istituzioni e un tradimento che il preside non si aspettava. Le anticipazioni diffuse non rivelano chi sia l’autore del tradimento.

Gli studenti del Liceo Keller scelgono di violare le regole per un’ultima impresa, disperata, compiuta in nome dell’amicizia. Secondo le anticipazioni, il viaggio che ne nasce ha un valore catartico e porta tutti i personaggi a riflettere sull’amore e sul tempo a disposizione.

Nel finale di Tutto l’Amore che Resta, Stefano Fogli trova forza nel coraggio dei suoi alunni e nell’arrivo del figlio a scuola. Il preside affronta così il proprio destino a testa alta. Nello stesso episodio Vittoria si prepara alla scelta più difficile per abbracciare la verità.

Di cosa parla la serie con Raoul Bova

Tutto l’Amore che Resta è una serie di Rai 1 articolata in quattro prime serate. Raoul Bova veste i panni di Stefano Fogli, preside del Liceo Keller, che ha come obiettivo principale abbattere le barriere tra studenti abili e disabili, mettendo al centro la dimensione umana.

Il progetto educativo di Stefano Fogli si scontra con la realtà della scuola italiana. A innescare il conflitto è l’arrivo improvviso di un’ispettrice inviata dal Ministero dell’istruzione, una donna che appartiene al passato del preside.

Quando va in onda il finale

Programma Canale Data Episodio Tutto l’Amore che Resta Rai 1 Martedì 27 ottobre 2026 1×08, ultima puntata

L’orario di inizio della quarta e ultima prima serata di Tutto l’Amore che Resta non è stato comunicato nelle anticipazioni disponibili. Non è stato reso noto neppure se siano previste nuove stagioni della serie.

Domande frequenti Quando va in onda il finale di Tutto l’Amore che Resta? Il finale di Tutto l’Amore che Resta va in onda in prima visione su Rai 1 martedì 27 ottobre 2026. È l’episodio 1×08, nella quarta e ultima prima serata della serie. L’orario di inizio non è stato comunicato nelle anticipazioni disponibili. Cosa succede nell’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta? Nell’ultima puntata di Tutto l’Amore che Resta il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, si ritrova isolato e con la reputazione professionale in discussione. Le pressioni delle istituzioni e un tradimento inatteso rischiano di allontanarlo definitivamente dal Liceo Keller. Fogli trova forza nel coraggio dei suoi alunni e nell’arrivo del figlio a scuola, e affronta il proprio destino a testa alta. Quante puntate ha Tutto l’Amore che Resta? Tutto l’Amore che Resta è una serie di Rai 1 articolata in quattro prime serate. L’ultima prima serata, in onda martedì 27 ottobre 2026, contiene l’episodio 1×08. Di cosa parla Tutto l’Amore che Resta con Raoul Bova? In Tutto l’Amore che Resta Raoul Bova interpreta Stefano Fogli, preside del Liceo Keller, che vuole abbattere le barriere tra studenti abili e disabili mettendo al centro la dimensione umana. Il suo progetto si scontra con la realtà della scuola italiana quando arriva un’ispettrice del Ministero dell’istruzione che appartiene al passato del preside. Ci sarà una seconda stagione di Tutto l’Amore che Resta? Non è stato reso noto se siano previste nuove stagioni di Tutto l’Amore che Resta. Le anticipazioni sul finale del 27 ottobre 2026 non contengono informazioni su un seguito della serie di Rai 1.

Immagine di repertorio

Fonte: Davide Maggio · Zazoom Social News