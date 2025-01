Salerno, 60esimo anniversario Anffas: “1965-2025. 60 anni di storia con uno sguardo al futuro”

di Redazione ZON

60 anni fa, il 14 gennaio del 1965, nasceva l’ Anffas di Salerno. Venti genitori di ragazzi e ragazze con disabilità riuniti attorno a Giovanni Caressa, padre di Maria Rosaria, una bambina con sindrome di Down, fondavano presso la scuola elementare Matteo Mari del quartiere Torrione la prima sezione Anffas di Salerno.

Il 2025 segna un traguardo importante per l’Anffas di Salerno, presieduta da Salvatore Parisi, 60 anni di impegno, cambiamento ed inclusione, un lungo e prestigioso cammino che dalla nascita porta ad un risultato straordinario.

Ricorre quest’anno, infatti, il 60° anniversario di Anffas Salerno al fianco delle persone con disabilità e le loro famiglie, un compleanno speciale che sarà celebrato nello stesso giorno della costituzione, martedì 14 gennaio a partire dalle ore 9.30, nel corso di un evento, promosso dall’Anffas di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, che si terrà nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno dal tema “60 anni di storia con uno sguardo al futuro”.

Sei decenni di storia

Un anniversario che sintetizza sei decenni di storia in varie tappe, battaglie quotidiane e difficoltà, ma anche tante vittorie, che si proietta sempre verso nuovi orizzonti guardando al futuro con speranza e determinazione, per sensibilizzare, fare rete, ma soprattutto per continuare a lottare per un mondo più giusto e accessibile per tutti, per costruire una comunità sempre più inclusiva.

L’incontro, che consentirà di ripercorrere la storia di Anffas Salerno, di tutte le persone con disabilità, rappresenta un’importante opportunità per condividere esperienze con le famiglie, le istituzioni del territorio, collaboratori, esperti e professionisti del settore, gli studenti delle scuole salernitane. Sarà l’occasione per diffondere una nuova cultura delle persone con disabilità, per esprimere bisogni, confrontarsi e avanzare proposte, contribuendo a delineare un futuro più inclusivo.

Tra i relatori dell’evento celebrativo, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Presidente Anffas Nazionale ETS-APS Roberto Speziale.

L’evento, martedì 14 gennaio inizierà alle ore 9.30 con l’introduzione dei lavori del Presidente dell’Anffas Salerno Salvatore Parisi, cui seguiranno i saluti istituzionali di Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Filomena Rosamilia Consigliera Provinciale alle Politiche Sociali in rappresentanza della Provincia di Salerno, Gennaro Sosto Direttore Generale ASL Salerno. Interverranno Alessandro Parisi Coordinatore Regionale Anffas Campania, Enrico Delle Serre e Giulia Petrone Autorappresentanti di Anffas Salerno ETS-APS, Paola De Roberto Assessore Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno.

Un’occasione preziosa per approfondire temi cruciali legati alla disabilità e promuovere un dialogo aperto e costruttivo si avrà nel corso della tavola rotonda, prevista per le ore 11.15, moderata da Angelo Cerracchio Coordinatore Gruppo Benessere e Salute Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e consulente Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus.

Interverranno: Giuseppe Bonino Dirigente Settore Politiche Sociali e Coordinatore Ambito S5, Giulio Corrivetti Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno, Maurizio Coppola Dirigente UOD Servizio Territoriale Salerno-Regione Campania, Giovanna Baldi Direttore Provinciale INPS Salerno. Prima delle conclusioni, affidate al Presidente Anffas Nazionale ETS-APS Roberto Speziale ed al Presidente Anffas Salerno ETS – APS Salvatore Parisi, saranno consegnati dei riconoscimenti al primo tesserato di Anffas Salerno e a tanti altri familiari che nella lunga storia dell’associazione si sono particolarmente distinti

LA STORIA

Giovanni Caressa il 14 gennaio del 1965 fu eletto Presidente del primo Consiglio di Sezione Anffas scegliendo di lottare con diverse famiglie contro quella società che all’epoca era fortemente connotata da pregiudizi verso le persone con disabilità e i loro familiari che vivevano in isolamento, persone spesso viste come un qualcosa di cui le famiglie stesse dovessero “vergognarsi” o “frutto di colpa e castigo divino” e quindi da tenere nascoste in casa o segregate in luoghi terribili.

Maria Rosaria, che ogni mattina vedeva il fratello recarsi a scuola accompagnato dalla madre e il pomeriggio lo vedeva impegnato a svolgere i compiti, chiedeva continuamente ai genitori quando sarebbe andata anche lei a scuola. Fu l’impossibilità per i genitori di soddisfare le sue richieste (quando negli anni ’70 non veniva offerta alcuna opportunità ai bambini con disabilità dal punto di vista dell’inclusione scolastica, lavorativa e sociale) a far scattare sdegno per la discriminazione subita, che di fatto rendeva quei bambini diversi dagli altri e ad accendere la scintilla che avrebbe condotto Giovanni Caressa in una battaglia di dignità, di cultura e di riscatto coinvolgendo altri familiari ad avere il coraggio di portare in piazza il proprio isolamento.

60 anni di storia improntati a raggiungere un traguardo straordinario al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per costruire un futuro più inclusivo, solidale e consapevole. Un sogno diventato realtà che ha preso forma grazie all’impegno di un uomo visionario, qual è stato Giovanni Caressa, a cui è stata poi dedicata anche la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus che ogni giorno porta avanti un’eredità che cresce e si rinnova con ogni generazione che fa propria la sua visione.

Attualmente, infatti, la Fondazione gestisce due strutture nella città di Salerno il Centro di Riabilitazione Leucosia e il Centro Diurno Giovanni Caressa, e fornisce numerosi servizi e sostegni di qualità da oltre 300 persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il PROGRAMMA

Ore 09:00 registrazione

Ore 9.30 Introduzione alla giornata

Salvatore Parisi Presidente Anffas Salerno ETS – APS

Presidente Anffas Salerno ETS – APS Video Anffas Salerno

Ore 9.45 Saluti Istituzionali

Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno

Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania

Presidente Regione Campania Filomena Rosamilia Consigliera Provinciale alle Politiche Sociali in rappresentanza della Provincia di Salerno

Consigliera Provinciale alle Politiche Sociali in rappresentanza della Provincia di Salerno Gennaro Sosto Direttore Generale ASL Salerno

Ore 10:15 Intervengono:

Alessandro Parisi Coordinatore Regionale Anffas Campania

Coordinatore Regionale Anffas Campania Enrico Delle Serre e Giulia Petrone Autorappresentanti di Anffas Salerno ETS-APS

Autorappresentanti di Anffas Salerno ETS-APS Paola De Roberto Assessore Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno

Assessore Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno Ore 11.15 Tavola Rotonda

Modera: Angelo Cerracchio Coordinatore Gruppo Benessere e Salute Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e consulente Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus

Intervengono: