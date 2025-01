Teatro Arbostella, continua l’avventura di “Dietro un fantasma”: risate ed emozioni con Marco Reggiani

di Redazione ZON

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno si prepara ad accogliere un’esperienza teatrale unica ed emozionante: “Dietro un fantasma”, scritto e diretto da Marco Reggiani, sarà in scena nelle date del 4, 5, 11, 12, 18 e 19 gennaio 2025. Questo imperdibile spettacolo, il primo del nuovo anno e il quinto del cartellone della XVII stagione teatrale comica dell’Arbostella, promette di coinvolgere gli spettatori in una storia intensa, toccando temi universali con profonda sensibilità dove non mancheranno i momenti comici ed esilaranti misti a spunti di riflessione.

La trama

La trama narra la storia del fotografo e viaggiatore Giorgio che ritorna a casa dopo vent’anni di assenza, lasciandosi alle spalle un passato irrisolto. Ha abbandonato la moglie Cristina e il figlio Andrea, che all’epoca era un bambino di soli tre anni, per inseguire una vita di avventure. Ora, però, torna non per ricostruire i legami familiari, ma per sfuggire alla solitudine e alle difficoltà economiche.

Cristina, che ha cresciuto Andrea con il supporto del fratello Arturo, accoglie Giorgio sperando in una riconciliazione. Tuttavia, il ritorno di Giorgio porta alla luce una sfida ben più grande, che metterà alla prova le sue reali intenzioni e il delicato equilibrio familiare.

Il racconto si intreccia con la storia di Andrea, un giovane ragazzo affetto da deficit sociale ed emotivo, offrendo al pubblico un ritratto commovente e autentico della sua sensibilità unica e della sua relazione con il mondo circostante.

Le parole della regia

Secondo il regista Marco Reggiani, “Dietro un fantasma” è un’opera che va oltre la narrazione familiare:

“È un invito a esplorare il nostro mondo interiore, a farci domande, a dubitare e a riscoprire la bellezza della diversità. Con uno sguardo fresco e comico, lo spettacolo affronta con delicatezza temi profondi , offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente.”

Attraverso il personaggio di Andrea, interpretato con straordinaria intensità da Francesco Mondelli, lo spettacolo guida il pubblico in un viaggio emotivo che esplora la solitudine, la resilienza e l’amore familiare.

Un cast straordinario

La Compagnia La Puteca degli Attori ha riunito un cast di grande talento per dar vita a questa emozionante storia: Francesco Mondelli nel ruolo di Andrea, un ragazzo con disturbi riguardanti la sfera del neurosviluppo che illumina la scena con la sua sensibilità unica, Romina Pastorino interpreta Cristina, madre coraggiosa e determinata. Marco Reggiani è Arturo, il fratello solidale e pragmatico. Danilo Vaccher veste i panni di Giorgio, il padre che ritorna, carico di contraddizioni e complessità. Danilo Candela dà vita al vicino di casa filosofico, che arricchisce la storia con la sua saggezza.

Un’opera che lascia il segno

Con una scrittura incisiva e una regia sensibile, “Dietro un fantasma” riesce a trasformare la rappresentazione teatrale in un momento di riflessione collettiva. Temi come la famiglia, la solitudine, i problemi caratteriali e la ricerca del senso di appartenenza vengono affrontati con grande rispetto e profondità.

Date: 4, 5, 11, 12, 18, 19 gennaio 2025

Biglietti: ingresso 13.00 euro (ridotto over 65 e under 15 prezzo 10.00)