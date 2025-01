Tre appuntamenti per affrontare il bullismo a scuola: teoria, prassi e buone pratiche

di Andrea Vitale

Un percorso formativo innovativo per contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole e promuovere l’uso consapevole del digitale. Questo l’obiettivo dell’evento regionale “Promozione del ben-essere a scuola e condivisione di buone pratiche tra primo e secondo ciclo”, che si terrà in tre incontri all’auditorium Bonaldo Stringher di Udine, con possibilità di partecipazione in streaming.

Organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale Fvg (Usr Fvg), Regione Fvg, Comune di Udine e l’Istituto Comprensivo 3 Udine, il progetto si rivolge a tutti i docenti del primo e secondo ciclo d’istruzione, offrendo opportunità di formazione e confronto.

Gli appuntamenti, previsti per lunedì 13 gennaio, lunedì 17 febbraio e mercoledì 12 marzo (dalle 15 alle 18:30), tratteranno argomenti fondamentali per la promozione del benessere scolastico:

Lunedì 13 gennaio

Tema: “Dipendenza dagli smartphone nei bambini e adolescenti, il bullismo, aspetti legali”.

Relatori: Giovanna Ferrari (Usr Fvg), Daniele Fedeli (UniUd), Liala Bon (avvocato), Vanessa Marcone, Bice Pizzi e Roberta Avallone (docenti Ic3-Udine).

Tema: “Benessere digitale e contrasto al cyberbullismo”.

Relatori: Cristina Obber (scrittice e formatrice), Luca Gervasutti (dirigente Liceo Stellini Ud), Claudio Bardini (docente liceo Stellini, UniUd).

Tema: “Riparare le relazioni nel mondo reale e virtuale: educazione al dialogo, mediazione e giustizia riparativa a scuola”.

Relatori: Giacomo Trevisan (coordinatore Mec), Giovanni Grandi (UniTs), Maria Lipone (mediatrice scolastica e formatrice).

Un’occasione per i docenti

Ogni giornata sarà introdotta da Daniela Beltrame, direttore generale dell’Usr Fvg, e offrirà spazi di confronto e dibattito, condivisione di buone pratiche e rilascerà un attestato di partecipazione per i docenti presenti.

Rosaria Arfé, dirigente dell’Ic3 Udine e capofila della rete di scopo, sottolinea:

“Questi incontri rappresentano un’opportunità unica per mettere insieme teoria e prassi, condividendo esperienze e know-how. È fondamentale che ogni docente si senta parte di una comunità pronta a lavorare insieme per affrontare condizioni complesse e diffuse”.

Obiettivi e impatto

L’evento si inserisce nelle attività del Bando Cyberbullismo 2024 dell’Usr Fvg e punta a:

Contrastare bullismo e cyberbullismo.

Promuovere il benessere scolastico.

Creare una rete di confronto e supporto per i docenti.

Un’iniziativa che non solo aiuta a ottimizzare le competenze, ma contribuisce a costruire una scuola più sicura, inclusiva e consapevole.