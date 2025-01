Scafati, squarciano la saracinesca del supermercato con il flex: bottino oltre i 10mila euro

di Redazione ZON

Ancora un’azione della cosiddetta “banda del flex” nell’Agro nocerino. Il gruppo di ladri, noto per utilizzare un flessibile per squarciare le saracinesche d’ingresso, ha colpito nei giorni scorsi a Scafati, in via Enrico Berlinguer.

Il colpo a Scafati

L’obiettivo è stato un supermercato Sisa situato all’interno della galleria commerciale Plaza. Il bottino, secondo le prime stime, supera i 10mila euro. I ladri, almeno tre secondo le ricostruzioni, sono riusciti a sottrarre il registratore di cassa con gli incassi accumulati nei giorni precedenti.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire le fasi dell’assalto, che segue un modus operandi già utilizzato in altri furti nella zona.

Fonte: SalernoToday