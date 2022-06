Ucraina: le truppe ucraine si ritirano da Severodonetsk

A 121 giorni dalla guerra non si arrende l’offensiva russa in Ucraina, intanto il governatore di Lugansk, regione orientale del Paese, ha reso noto che le truppe ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk.

Questa mattina l’esercito ucraino ha fermato l’offensiva delle truppe russe vicino a Borivsky, nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle forze armate, su Facebook. “Il nemico non cessa le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk“, si legge inoltre nel rapporto. Le truppe russe puntano a mantenere un corridoio terrestre tra il Donbass e la “Crimea temporaneamente occupata” e operano il blocco delle comunicazioni marittime dell’Ucraina nella parte nord-occidentale del Mar Nero.

Il presidente dell’Ucraina Zelensky ringrazia l’Italia per il supporto fornito. “L’Italia è al nostro fianco. Grazie a Mario Draghi per la sua forza e per la sua perseveranza“. È quanto afferma Volodymyr Zelensky, parlando al Consiglio europeo dopo il sì dell’Ue alla candidatura ucraina. Il presidente ucraino ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i Paesi membri, dedicando un messaggio anche al premier italiano: “Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell’Europa”.