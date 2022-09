Ucraina: Putin annette le regioni dove si sono tenuti i referendum

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato i trattati di annessioni delle regione ucraine alla Russia, dopo il referendum popolare. Si tratta di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia. La cerimonia alla presenza dei leader separatisti di questi territori, che hanno siglato a loro volta i documenti.

“Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia.

“Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aprendo la cerimonia di firma dei trattati di annessione a Mosca delle quattro regioni ucraine.

«La verità trionfa! La Grande Russia è rinata!». Lo scrive il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram pubblicando la foto di Vladimir Putin e dei quattro leader filo-russi delle regioni ucraine appena annesse dalla Russia che incrociano le mani sorridenti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ascoltato il discorso di Vladimir Putin con il quale dichiarazione l’annessione alla Russia delle quattro regioni dell’Ucraina nelle quali si sono svolti quelli che Kiev e la comunità internazionale definisce «referendum farsa». Lo rende noto l’emittente Suspline citando il team di Zelensky. Mentre Putin parlava, spiega l’emittente, il Comitato per la sicurezza nazionale dell’Ucraina era impegnato in un incontro sotto la guida del presidente Zelensky. Il presidente diffonderà un video in risposta, ha aggiunto il suo team a Suspline.