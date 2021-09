Udinese-Napoli: le probabili formazioni del match

Udinese e Napoli si affrontano nel match conclusivo della quarta giornata di Serie A. Spalletti scioglie i dubbi su Zielinski e Meret

Il Napoli ha la possibilità di involarsi in solitaria alla vetta della classifica. Per farlo deve portare a casa i tre punti contro l’Udinese in una gara che si prospetta tutt’altro che scontata. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 20:45.

QUI UDINESE – Silvestri confermato tra i pali per i padroni di casa. Per la linea difensiva Gotti dovrebbe affidarsi al terzetto composto da Becao, Nuytinck e Samir. Molina e Stryger Larsen dovrebbero agire sugli esterni, mentre Pereyra, Walace e Makengo proveranno a dettare i tempi di gioco. In attacco confermata la coppia Deulofeu-Pussetto.

QUI NAPOLI – Spalletti recupera Meret ma contro l’Udinese dovrebbe rivedersi ancora una volta Ospina tra i pali. In difesa ormai inamovibile la linea composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto Anguissa, protagonista di un avvio di stagione decisamente entusiasmante, al fianco di Fabian Ruiz. Sulla trequarti Zielinski dovrebbe riuscire a ritagliarsi un posto da titolare in mezzo a Insigne e Politano (in vantaggio su Ounas). Osimhen confermato come unica punta.

Le probabili formazioni del match

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All.: Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.