La Juventus prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Nessuna sanzione dall’Uefa dopo il caos Superlega

La Juventus sarà ammessa alla prossima edizione della Champions League 2021/2022 – questo è quanto riporta l’ANSA riguardo una lettera mandata dall’Uefa ad Agnelli. Dopo i primi battibecchi da parte di Ceferin, i bianconeri non saranno sanzionati e potranno giocare nella competizione europea. Nella comunicazione l’Uefa ha anche avvisata la Figc.

La stessa Uefa lo scorso 9 giugno, sollecitata dal Tribunale della Svizzera, aveva sospeso il provvedimento disciplinare: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”.

Probabilmente anche Real Madrid e Barcellona riceveranno lo stesso trattamento e saranno ammesse alla Champions League. Termina per ora la guerra tra Ceferin, che aveva dichiarato: “A volte ho la sensazione che questi tre club siano come dei bambini che saltano la scuola per un po’, non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia”. I tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo.