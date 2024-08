Ultimo weekend di rientri: bollino rosso e divieto di circolazione per veicoli pesanti

di Redazione ZON

Roma, 30 agosto 2024

L’ultimo weekend di agosto segna la fine delle vacanze con un rientro massiccio verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato il bollino rosso per il traffico intenso a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, e per tutta la giornata di domani, sabato 31 agosto, e domenica 1° settembre. Si prevede un notevole aumento degli spostamenti dalle località di villeggiatura verso i principali centri urbani del Paese.

Divieto di Transito per Veicoli Pesanti

Per agevolare il traffico, è stato disposto il divieto di transito per i veicoli pesanti domani, sabato 31 agosto, dalle ore 8:00 alle 16:00 e domenica 1° settembre dalle 7:00 alle 22:00.

Potenziamento dei Servizi e Limitazione dei Cantieri

Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato il personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso 906 cantieri (il 70% di quelli attivi) fino al 3 settembre per facilitare la fluidità del traffico. Si prevede un traffico intenso soprattutto domenica pomeriggio, in direzione nord, verso i centri urbani.

Principali Percorsi Coinvolti

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali autostrade e statali, tra cui:

A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata, Calabria)

SS106 “Jonica” e SS18 “Tirrena Inferiore” (Calabria)

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

SS131 “Carlo Felice” (Sardegna)

Grande Raccordo Anulare, A91 “Roma Fiumicino”, SS148 Pontina, SS7 “Appia” (Lazio)

E45 (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna)

SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria)

SS16 “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Al nord, RA10 “Torino Caselle” (Piemonte), RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia), SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” (Lombardia), SS45 “di Val Trebbia” (Liguria), SS26 “della Valle D’Aosta”, SS309 “Romea” (Emilia-Romagna, Veneto), SS51 “di Alemagna” (Veneto).

Consigli per un Viaggio Sicuro

Chi si mette in viaggio è invitato a seguire alcune raccomandazioni:

Portare generi di prima necessità e una scorta d’acqua per evitare disidratazione

Controllare il veicolo: pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

Consultare il meteo e valutare percorsi alternativi

Non assumere alcol o droghe prima o durante la guida

Assicurarsi che tutti i passeggeri indossino la cintura di sicurezza e che i bambini siano sistemati nei seggiolini

Rispettare i limiti di velocità e mantenere la distanza di sicurezza

Fermarsi in sicurezza in caso di stanchezza

Informazioni Utili per il Viaggio

Per aggiornamenti sulla viabilità e informazioni sul traffico:

Esodo estivo Anas

Viabilità Italia

Seguire Anas sui social media: Facebook, X: @stradeanas, @VAIstradeanas, @clientiAnas

Usare l’app “VAI” di Anas disponibile su “App store” e “Play store”

Contattare il numero verde Pronto Anas 800.841.148

Anas continua a promuovere le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale, tra cui “Quando guidi, Guida e Basta” e “La strada non è un posacenere”, per sensibilizzare sulla sicurezza e prevenire incidenti.