Dai videoclip diretti per il misterioso Liberato e per alcuni esponenti della scena musicale indie italiana (Calcutta, Motta, TheGiornalisti) al primo lungometraggio di finzione: la primavera del 2020 rappresenterà per Francesco Lettieri il momento del grande salto con un film, “Ultras”, che sarà distribuito da Netflix.

Tutto quello che sappiamo

La piattaforma streaming di base olandese ha rilasciato nel pomeriggio di ieri. mercoledì 18 Dicembre 2019, il primo trailer di “Ultras”, che si presenta come un film incentrato sul mondo del tifo organizzato, in special modo quello partenopeo.

Inequivocabili sono infatti i colori portati a vessillo dai protagonisti del film che si vedono nelle prime immagini del film, così come lo sono le parole pronunciate in dialetto napoletano che accompagnano fuori campo le immagini:

“Ci credo in questo da 30 anni, anima e corpo, come credo alla Madonna. L’Ultras da solo non vale un c…o, le decisioni si prendono insieme. Io non sono nessuno, tu non sei nessuno. Solo quando siamo in gruppo e sto con voi mi sento un vero Apache”

Per quel che riguarda la trama “Ultras”, girato tra Ischia e Napoli la scorsa estate, dovrebbe ergersi sull’amicizia tra un capo ultrà ed un giovane che vuole entrare a far parte del tifo organizzato. Nel cast figura anche Aniello Arena, nome in ascesa del cinema italiano e già visto in due film di Matteo Garrone, Reality e Dogman.

La pellicola è prodotta dalla Indigo Film e sarà distribuita prima su Netflix per poi essere mandata in onda sui canali Mediaset: essa fa parte, infatti, dell’accordo stretto dalla piattaforma streaming e la tv generalista commerciale la scorsa primavera.

