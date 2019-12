Il Milan fa la corte ad Haaland, talento del Salisburgo ricercato da molte big: i rossoneri gli hanno proposto un ingaggio da top player

Il Milan è rimasto stregato dalla supponenza fisica mista a tecnica, mostrata da Haaland nei gironi di Champions League. Il norvegese è ammirato in tutto il mondo, con molte big pronte a fargli la corte. Tra queste anche il Diavolo, che stando alle dichiarazioni di Alfredo Pedulla, potrebbe proporgli un contratto da 5,5 milioni di euro annui.

A far gola al Milan, così come molte altre società, è il prezzo del cartellino del giocatore valido per la sessione invernale. Come riporta “Bild”, è presente una clausola ridotta per la prossima finestra di mercato, che si aggira sui 20 milioni di euro. Una cifra molto bassa e valida soltanto per gennaio.

Se Haaland dovesse continuare a regalare gol e magie con il Salisburgo per il resto della stagione, la sua valutazione potrebbe crescere ulteriormente. Il Salisburgo già farà a meno di Minamino, in direzione Liverpool, e proverà in ogni modo a convincere il classe 2000 a restare in Austria fino alla fine della stagione.

Se ne riparlerà nelle prossime settimane, ma molto probabilmente dopo le feste sapremo se Haaland cambierà aria, oppure continuerà ad esultare con la maglia del Salisburgo.

