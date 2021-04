Domiziana Giovinazzo, interprete di Elena Martini nella fiction “Un Medico in Famiglia”, è diventata mamma per la prima volta

Fiocco azzurro per Domiziana Giovinazzo: la ventunenne interprete di Elena Martini della fiction di Raiuno “Un Medico in Famiglia” è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce il piccolo Lorenzo.

La prima foto del bebè, in cui si intravede anche la sua manina contornata dal classico braccialetto bianco, è stata condivisa su Instagram da Domiziana stessa e accompagnata dalla didascalia: “Grazie di cuore a tutti per l’immenso affetto, Lorenzo”.

Lorenzo è frutto dell’amore tra Domiziana Giovinazzo, per la prima volta sugli schermi televisivi all’età di sei anni nei panni della figlia di Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi in “Un Medico in Famiglia”, e il suo compagno con il quale convive a Roma da circa due anni: del ragazzo, che appare molto spesso nelle istantanee social di Domiziana, non si hanno molte informazioni; quel che è certo è che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Sul set della fiction con Lino Banfi e Milena Vukotic – di cui il pubblico non smette di chiedere una nuova stagione – Domiziana Giovinazzo è cresciuta: da bambina si è trasformata in una piccola donna, alle prese con i più classici turbamenti adolescenziali e le prime cotte amorose: una di queste, quella per il collega Riccardo Alemanni (che in “Un Medico in Famiglia” interpretava Tommaso Martini), ha avuto un prosieguo anche nella vita reale, a telecamere spente, salvo poi concludersi nel giro di un paio d’anni.

Oggi Domiziana Giovinazzo è felice accanto al suo nuovo compagno, che le ha regalato una delle più grandi gioie possibili nella vita di una donna: diventare mamma.