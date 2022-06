Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Da stasera, riprende il tradizionale appuntamento con Un posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva di sempre, in onda su Rai3 alle 20:45. Scopriamo dunque cosa accadrà nella puntata di oggi.

Raffaele è messo sempre di più alle strette! Dopo aver visto che i criminali che lo tormentano non si fermano davanti a niente, al punto tale da far finire Diego in ospedale; le anticipazioni di Un posto al Sole confermano che, a questo punto, Raffaele sarà costretto a cedere ed assecondare la volontà dei camorristi e dargli tutte le informazioni che desiderano. Naturalmente per lui non si rivela un compito semplice, fattore che lo metterà sempre più in crisi.

L’unica in grado di consolarlo è Elvira, la quale è l’unica ad essere a conoscenza dell’intera situazione. Quando però i due condividono un’intimo abbraccio, a quanto pare anche una terza persona assisterà alla scena e avrà modo di urlare contro il suo rancore verso il comportamento di Raffaele.

Sempre le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che si arriverà a un punto decisivo nella storia tra Riccardo e Rossella. Il dottor Crovi sta facendo di tutto per tentare di riconquistare la ragazza, nonostante ciò quest’ultima è ormai decisa ad avere un rapporto esclusivamente lavorativo. Giunto agli estremi, Riccardo prenderà una scelta molto difficile ma che sarà indispensabile per far capire a Rossella quanto tenga a lei. Resta da vedere se i suoi tentativi avranno l’effetto sperato. Per scoprilo non resta che vedere come continueranno le puntate di Un posto al Sole