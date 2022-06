Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 15 giugno 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 15 giugno, su Rai 3 alle 20:45 un nuovo appuntamento con la nota soap Rai. In particolare vedremo che Il pranzo a casa di Ferri ha reso Jimmy molto nervoso. Dopo essere riuscito a fare bella figura con il padre, la giornata gli riserverà altre grandi e inaspettate sorprese. Roberto e Lara sembreranno infatti aver ritrovato una certa sintonia e a casa si respira una bella aria famigliare. Una novità che però finirà per infastidire Marina: il suo ex ha accettato di prendersi le sue responsabilità con la Martinelli e di accettare la sua gravidanza. Marina sarà molto delusa, viste le cattiverie di Lara in passato.

Inoltre, la relazione tra Jimmy e Cristina e il pranzo a casa di Ferri, hanno scatenato definitivamente la guerra tra Niko, Micaela e Renato. I tre non sono per nulla d’accordo sul modo in cui debba essere educato il piccolo Jimmy. Riusciranno a trovare un punto d’incontro per amore del piccolo oppure Jimmy dovrà mettere una pezza ancora una volta tra loro, come per le vacanze estive?

Una proposta ha spiazzato Nunzio: Chiara oltre a chiudere la loro relazione, ha preso anche una nuova decisione riguardo al loro futuro e il figlio di Franco dovrà scegliere se accettare o meno questa novità. Intanto la Petrone fantastica sul suo amore con il fidanzato. Michele, invece, comincerà a non sopportare più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella. Il Crovi sta cercando di accorciare le distanze con la Graziani ma lei ha messo in chiaro che tra loro ci sarà solo e soltanto un rapporto professionale.

Per rivedere tutte le puntate su RaiPlay, clicca qui.