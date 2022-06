Demet Ozdemir e Can Yaman insieme per una fiction Mediaset che potrebbe andare in onda su Canale 5 dopo il successo delle soap turche

Demet Ozdemir e Can Yaman: le due star turche potrebbero arrivare su Canale 5 con una fiction tutta italiana. Il pubblico della Mediaset ha, infatti, molto apprezzato il noto duo che da qualche anno è protagonista dei pomeriggi estivi della rete ammiraglia. Le soap turche ambientate a Instabul hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, tanto che Demet Ozdemir e Can Yaman sono stati spesso protagonisti del gossip nostrano.

In particolare, Can Yaman che ha avuto una relazione con Diletta Leotta e che presto sarà coprotagonista della fiction “Viola come il mare“, accanto a Francesca Chillemi. Can Yaman ha capito sin da subito che gran parte del suo successo stellare sarebbe stato sancito proprio dall’interessamento delle fan italiane; si è, infatti, anche traferito a Roma per ampliare i suoi lavori.

Yaman, inoltre, ha vinto un premio in Sardegna e sta studiando con passione per Sandokan, remake dell’omonima fiction degli anni Settanta, che lo vedrà prendere il posto dell’iconico Kabir Bedi. Italia quindi già terra promessa per la sua professione.

Prospettiva che sembra allettare anche Demet Ozdemir. Stando, infatti, alle indiscrezioni di Vero Tv, la bellissima attrice di Daydreamer si starebbe allenando con l’italiano, perfezionando la lingua parlata con lunghe sessioni di studio, in attesa di un provino per una nuova fiction Mediaset.