Calciomercato Genoa: fatta per Ilsanker, visite superate

La nuova stagione del Genoa di mister Blessin riparte dall’austria. L’esperto centrocampista dell’Eintracht Francoforte, Stefan Ilsanker, è il nuovo nome per la mediana rossoblu. Con centimetri e quantità al servizio della causa genoana, si candida ad essere uno dei futuri crack del nostro campionato.

Calciomercato Genoa: chi è Stefan Ilsanker

33 anni appena compiuti, 189 cm per 84 kg, Stefan Ilsanker è un autentico corazziere di centrocampo. Fa dell’aggressività e delle lunghe leve le sue armi migliori. Non pochissimi i gol in carriera, nonostante le posizioni ricoperte sul rettangolo di gioco, spesso molto arretrate. Nelle ultime 49 gare disputate proprio con la casacca dell’Eintracht Francoforte, ha messo a segno ben 3 reti.

Le cifre dell’operazione

L’esperto centrocampista austriaco arriva in questa sessione di calciomercato praticamente a costo zero. Dopo esser giunto a scadenza contrattuale con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, approderà al Genoa a titolo definitivo pronto a mettersi al servizio di mister Blessin per iniziare al meglio la stagione. Lo stipendio di Ilsanker, ai tempi dell’Eintracht Francoforte, si aggirava intorno al milione e mezzo di euro a stagione. La cifra è sicuramente importante per le casse del Grifone, ma rappresenta uno sforzo che si ripaga praticamente da solo, vista la grande esperienza portata proprio dal centrocampista austriaco.