Oroscopo di Paolo Fox, Giovedì 16 Giugno 2022: Cancro nervoso

Ariete L’ariete è ancora un po’ afflitto o in attesa di risposte, dovete lottare per avanti da sempre: una condizione che l’Ariete sente dalla nascita e avere Marte che condiziona il vostro cielo significa che voi stessi accettate sfide e avete progetti che bollono in pentola. In questa giornata l’astrologo consiglia un po’ di relax, domani va certamente meglio e i sentimenti riprendono quota.

Toro Questa Luna va sfruttata nei rapporti con gli altri e se c’è da organizzare un progetto o da portare avanti qualcosa di valido non bisogna esitare, Venere nel segno rappresenta una sorta di grande capacità di imporsi. Via libera alle emozioni che potranno essere vissute con più tranquillità, domenica giornata ideale per gli incontri d’amore.

Gemelli Per i nati Gemelli questa è una settimana che parte in maniera confusa ma adesso piano piano va meglio, proprio venerdì e sabato saranno delle giornate ancora più fruttuose, i Gemelli adesso dovrebbero semplicemente osservare quello che capita attorno, prendere al volo un’occasione.

Cancro Siete alla ricerca di un po’ di tranquillità, oggi sarà meglio non mettere troppa carne al fuoco. Da qualche tempo siete nervosi e arrivate a sera esausti, piano piano questa situazione migliora e già domenica avremo delle stelle importanti ma oggi sarà meglio non farsi coinvolgere da tensioni e cercare di tenere lontano persone che possano rappresentare qualche problema per voi.

Leone Questa è una giornata importante, poi anche se è un periodo di grande recupero dovrete muovervi con prudenza tra venerdì e sabato. Quello che state facendo ora è importante e avvia quello che farete nei prossimi mesi, dovete rivedere un po’ le vostre scelte d’amore. La prossima settimana quando Venere non sarà più contraria avrete voglia voi stessi di fare qualcosa di più.

Vergine Il vostro è un oroscopo di riflessione ed ecco perché l’astrologo consiglia ai nati del segno la calma piuttosto che l’azione perché questo è un momento in cui bisogna fare tante cose e riflettere bene su quello che c’è da fare. In questa giornata potete concludere molto, recupero anche in amore poi dalla fine di questo mese le cose andranno ancora meglio.

Bilancia Ancora una giornata un po’ conflittuale però poi venerdì e sabato saranno giornate decisamente migliori, cosa fare in questo momento? Sanare tutte le situazioni in sospeso, cercate di fare piazza pulita di chi in questo momento non riesce a capire le vostre emozioni. Oggi non fate le ore piccole, potreste sentirvi ancora un po’ sotto pressione.

Scorpione Concedetevi questa giornata per capire cosa c’è che non va. Anche a lavoro le cose non saranno semplici nelle prossime ore. Fate mente locale.

Sagittario Queste giornate da oggi fino a sabato sono ideali per le relazioni, fin da questo giovedì potreste avvicinare una persona che vi interessa, vivere una sensazione speciale. Chi ha confusione in amore dalla prossima settimana dovrà cercare di capire cosa prova davvero.

Capricorno La Luna che tocca il vostro segno è molto importante perché vi dà quella carica in più che aiuta a risolvere i problemi. Il consiglio delle stelle è quello di chiudere tutte le situazioni in sospeso. Nelle relazioni con i soci e soprattutto con Ariete e Cancro cercate di essere cauti.

Acquario Oggi giornata interessante poi venerdì e sabato giornate elettriche non fosse altro perché la Luna arriverà nel vostro segno zodiacale quindi se avete in mente un bel progetto per il fine settimana andate avanti, potete anche rispolverare un hobby o mettere in gioco qualcosa di creativo. Il fine settimana porta una maggiore comprensione in amore.