“Viola come il mare”: Can Yaman nel cast insieme a Francesca Chillemi

“Viola come il mare”: la novità seriale di Canale 5 vedrà nel cast l’attore turco Can Yaman insieme all’ex Miss Italia Francesca Chillemi

Il nuovo progetto seriale “Viola come il Mare” arriverà presto su Canale 5 con due volti amati dello spettacolo italiano: Can Yaman e Francesca Chillemi. La presenza nel cast del noto attore turco come protagonista maschile è stata confermata poche ore fa. Insomma, per Can Yaman questa è già la seconda produzione italiana a cui prenderà parte. Nel 2022, infatti, dopo il rinvio, vestirà i panni di “Sandokan” insieme a Luca Argentero.

Le riprese di “Viola come il mare” si svolgeranno, tra Roma e Palermo, a partire da fine settembre. La storia è ispirata al romanzo, edito da Sellerio, “Conosci L’Estate?” di Simona Tanzini, mentre la produzione sarà un light crime ed alternerà i toni comedy ad alcune crime stories. Produce la Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei.

Accanto a Can Yaman che ha conquistato il cuore degli italiani ci sarà un altro volto molto amato: l’ex Miss Italia Francesca Chillemi. I due si sono già incontrati su in set, quello di “Che Dio ci Aiuti 6″ in cui lei lavora da anni mentre lui ha fatto un’apparizione nell’ultima puntata dell’ultima stagione. Chissà cosa c’è in serbo in futuro per lei, per lui però sicuramente le porte del cinema italiano si stanno aprendo, complice probabilmente anche la sua relazione con Diletta Leotta.