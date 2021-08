E’ morto Giorgio Lopez: il doppiatore di Dustin Hoffman e Danny De Vito

E’ morto il doppiatore Giorgio Lopez, fratello dell’attore Massimo Lopez: era la voce di Dustin Hoffaman e Danny De Vito

Si è spento all’età di 74 anni il noto doppiatore Giorgio Lopez, fratello dell’attore Massimo. Lascia due figli, Andrea e Gabriele anch’essi doppiatori, mandando il mondo dello spettacolo in tilt. Una notizia che nessuno si aspettava e che è arrivata direttamente dalla sua pagina Facebook. Il post in questione nel giro di poco tempo ha già ricevuto moltissimi commenti e like: amici, partenti e ammiratori si stringono tutti intorno al dolore della famiglia del noto attore e doppiatore.

Non ci sono vere e proprie conferme sulle cause della morte, ma è certo che non si tratta di una morte dovuta al Covid-19. Giorgio Lopez infatti era affetto da alcune patologie per le quali non aveva nemmeno potuto vaccinarsi.

Nato a Napoli, Lopez era attore e regista teatrale e doppiatore: è famoso soprattutto perché ha prestato la sua voce a Danny De Vito, Dustin Hoffman e al mitico maestro Miyagi di “Karate Kid“. Lo abbiamo ‘sentito’ anche nei panni di John Hurt, Ian Holm, Bob Hoskins, Pat Morita e Groucho Marx.

Il fratello Massimo ha voluto ricordarlo così: pubblicando un video su Instagram. Molti colleghi e amici hanno commentato mostrando una sincera vicinanza per la sua profonda perdita. g